NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Voestalpine auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.

Der Stahlkonzern habe die Berichtssaison im Sektor mit einem weiteren soliden Quartalsbericht abgerundet, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Sparten hätten gleichermaßen dazu beigetragen, dass im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen wurden./tih/mis