NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Voestalpine nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Alles in allem seien diese positiv ausgefallen, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dazu hätten alle Geschäftsfelder des Stahlherstellers beigetragen. In der Stahlfertigung seien die Auslieferungen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben./bek/ag