NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Voestalpine von 42,00 auf 41,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Für die europäischen Stahlkonzerne bleibe er konstruktiv eingestellt, schrieb Analyst Luke Nelson in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Eine starke Dynamik sollten vor allem die Edelstahlproduzenten verzeichnet haben. Mittlerweile hätten die Bilanzen der meisten von ihm beobachteten Sektorunternehmen das Potenzial für zusätzliche Aktionärsrenditen. Langfristig ist der Experte besonders von ArcelorMittal, SSAB und Voestalpine überzeugt./edh/mis