NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Voestalpine nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 14 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Luke Nelson erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr. Allerdings seien die Akten des österreichischen Stahlkonzerns weiterhin unattraktiv bewertet und wichtige Endmärkte sähen sich immer noch mit Herausforderungen konfrontiert./la/he