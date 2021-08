NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Voestalpine nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Besonders stark habe sich der Stahlkonzern im Metallbau geschlagen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hier liege auch der Free Cashflow weit über seiner Annahme dank eines weitaus niedrigeren Betriebskapital als von ihm erwartet./bek/ag