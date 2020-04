NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Während der operative Gewinn die Markterwartung verfehlt habe, sei der Umsatz etwas besser als prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit hätten die Wolfsburger zwar in einem schwierigen Umfeld enttäuschend abgeschnitten. Allerdings hätten sich Absicherungen für Währungseinflüsse und Rohstoffpreise im ersten Jahresviertel negativ niedergeschlagen; wenn man diese herausrechne, hätte VW beim Ertrag nicht so schlecht abgeschnitten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 13:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



