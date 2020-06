NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das neue Elektroauto ID.3 komme zwar später als erwartet, doch sei das angesichts vorangegangener zahlreicher Presseberichte keine Überraschung mehr, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das CO2-Ziel sieht er angesichts der zuletzt wegen des Corona-Lockdowns eingebrochenen Absatzzahlen nicht in Gefahr. Der Personalwechsel bei der Marke VW dürfte derweil als eventuelles Zeichen zunehmender Transparenz von den Investoren positiv aufgenommen werden./tav

/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 22:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.