NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 296 Euro belassen. Volkswagen sei unter den von ihm bewerteten Autokonzernen in puncto Timing und Kadenz seiner Produkteinführungen am besten positioniert, um von der zunehmenden Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in den USA zu profitieren, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/bek