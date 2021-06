NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Die Beschleunigung langfristiger Trends im Automobil-Bereich, inklusive autonomes Fahren und E-Fahrzeuge, ziehe neue Marktteilnehmer in diese Industrie, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden globalen Branchenstudie. Deren Fähigkeit, dort erfolgreich zu sein, werde unter Investoren viel diskutiert. Der VW-Konzern wolle unter anderem in den nächsten fünf Jahren 27 Milliarden Euro in die Digitalisierung stecken und mit Hilfe der Software-Tochter Cariad sein komplettes Software-Portfolio bündeln./ck/tih