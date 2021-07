NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Die höheren Jahresziele deckten sich wohl mit den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Automobilhersteller habe sich über alle Marken hinweg gut geschlagen./bek/la