DAX 23.327 +0,7%ESt50 5.729 +0,6%MSCI World 4.338 +0,2%Top 10 Crypto 9,0445 +4,0%Nas 21.996 +0,5%Bitcoin 59.547 -0,2%Euro 1,1567 +0,2%Öl 110,4 +0,7%Gold 4.685 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wechselhaft -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Tesla, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty im Fokus
Top News
Goldpreis: Hochspannung wegen Trumps Iran-Ultimatum Goldpreis: Hochspannung wegen Trumps Iran-Ultimatum
Almonty-Aktie gefragt: Wolfram-Knappheit zieht institutionelle Investoren an Almonty-Aktie gefragt: Wolfram-Knappheit zieht institutionelle Investoren an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
87,84 EUR +0,60 EUR +0,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,23 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

09:11 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,84 EUR 0,60 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 140 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Zu VW schrieb er, dass er - getrieben vom Absatz in Europa - mit einem soliden Jahresstart rechne, wobei der Anteil der Elektrofahrzeuge die schwachen Retail-Umsätze in Nordamerika teilweise ausgeglichen haben dürfte./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,94 €		 Abst. Kursziel*:
49,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,00%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

09:11 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Volkswagen (VW) vz. Halten DZ BANK
26.03.26 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
19.03.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Hochrechnung DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren gekostet DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net März 2026: So schätzen Experten die Volkswagen-Aktie ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
MotleyFool Rivian Just Earned Another $1 Billion Investment From Volkswagen. Here's Why That's An Important Milestone for the Stock.
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen