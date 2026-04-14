DAX 24.016 -0,1%ESt50 5.955 -0,5%MSCI World 4.561 -0,1%Top 10 Crypto 9,4970 -1,1%Nas 23.639 +2,0%Bitcoin 62.816 +0,0%Euro 1,1778 -0,1%Öl 96,22 +0,9%Gold 4.803 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Broadcom, Meta, Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Shelly-Aktie gewinnt: Umsatz überraschend deutlich gesteigert Shelly-Aktie gewinnt: Umsatz überraschend deutlich gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
90,78 EUR +0,50 EUR +0,55 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,81 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

12:21 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,78 EUR 0,50 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Management habe zwar eine weitere einmalige Belastung im Zusammenhang mit dem Ende der Produktion des Elektro-SUV ID.4 in den USA bekannt gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien auch insgesamt Verbesserungen bei der Geldumschlagsdauer bestätigt worden, sodass die Wolfsburger mehr gebundenes Kapital freisetzen können./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,98 €		 Abst. Kursziel*:
42,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,20%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

