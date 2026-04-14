NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Management habe zwar eine weitere einmalige Belastung im Zusammenhang mit dem Ende der Produktion des Elektro-SUV ID.4 in den USA bekannt gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien auch insgesamt Verbesserungen bei der Geldumschlagsdauer bestätigt worden, sodass die Wolfsburger mehr gebundenes Kapital freisetzen können./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,98 €
|Abst. Kursziel*:
42,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,20%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:46
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
