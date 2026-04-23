Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 44,68 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Margenprognosen des Autobauers für 2027 und 2030 zeigten, dass die Prozesse neuer Modelleinführungen komplexer seien als gewöhnlich, schrieb Philippe Houchois am Freitag anlässlich der Automesse in China./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
86,44 €
|Abst. Kursziel*:
50,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
86,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,98%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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