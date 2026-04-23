Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Margenprognosen des Autobauers für 2027 und 2030 zeigten, dass die Prozesse neuer Modelleinführungen komplexer seien als gewöhnlich, schrieb Philippe Houchois am Freitag anlässlich der Automesse in China./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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