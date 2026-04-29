Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 43,18 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnbis (Ebit) liege 13 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Bereinigt um Aufwendungen für das Elektromodell ID.4 und Restrukturierungsaufwendungen für die Nutzfahrzeugholding Traton liege die Marge aber einen Prozentpunkt höher bei 4,3 Prozent. Die Kernmarken des Konzerns hätten eine gute Entwicklung gezeigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
85,60 €
|Abst. Kursziel*:
51,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,15%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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