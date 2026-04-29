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Marktkap. 43,18 Mrd. EUR

KGV 7,78
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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

10:26 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
85,44 EUR -0,54 EUR -0,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnbis (Ebit) liege 13 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Bereinigt um Aufwendungen für das Elektromodell ID.4 und Restrukturierungsaufwendungen für die Nutzfahrzeugholding Traton liege die Marge aber einen Prozentpunkt höher bei 4,3 Prozent. Die Kernmarken des Konzerns hätten eine gute Entwicklung gezeigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,60 €		 Abst. Kursziel*:
51,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,15%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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