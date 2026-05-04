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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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Marktkap. 43,42 Mrd. EUR

KGV 7,78
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

21:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
88,52 EUR 3,90 EUR 4,61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,78 €		 Abst. Kursziel*:
48,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,86%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

21:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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