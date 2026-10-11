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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

12:36 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
68,50 EUR 0,18 EUR 0,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Volkswagen müsse derweil noch quantitative Angaben zur Restrukturierung machen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,36 €		 Abst. Kursziel*:
75,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,18%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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