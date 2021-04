NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Das erste Quartal der Autohersteller sollte von weiterhin hohen Margen geprägt sein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor bleibe mit Blick auf eine zyklische Erholung aussichtsreich./mf/gl