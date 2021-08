NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 295 auf 270 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Analyst Philippe Houchois reagierte damit in einer am Montag vorliegenden Studie auf etwas geringeres Ergebniswachstum in der Branche. Die Wolfsburger hätten aber Stellschrauben für eine Wertsteigerung des Portfolios./ag/tih