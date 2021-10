NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Wie erwartet sei der Quartalsbericht schwach gewesen, auf bereinigter Basis aber nach wie vor solide, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/stk