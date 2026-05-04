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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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Marktkap. 42,62 Mrd. EUR

KGV 7,78
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Volkswagen (VW) vz Buy

14:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
84,40 EUR 0,32 EUR 0,38%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen von 118 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit im deutschen Automobilsektor bleibe wegen der Konkurrenz aus China und der Zollsorgen groß, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Produktion effizienter zu machen, arbeite VW an seinen Fixkosten. Er glaubt, dass sich die China-Risiken in Relation zu den deutschen Wettbewerbern verringert haben./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
113,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,60 €		 Abst. Kursziel*:
35,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,89%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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