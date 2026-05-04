Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 42,62 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen von 118 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit im deutschen Automobilsektor bleibe wegen der Konkurrenz aus China und der Zollsorgen groß, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Produktion effizienter zu machen, arbeite VW an seinen Fixkosten. Er glaubt, dass sich die China-Risiken in Relation zu den deutschen Wettbewerbern verringert haben./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
113,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,60 €
|Abst. Kursziel*:
35,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,89%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|04.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.