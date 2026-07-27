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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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73,22 EUR +2,18 EUR +3,07 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 36,42 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Volkswagen (VW) vz Buy

11:06 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
73,22 EUR 2,18 EUR 3,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 113 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der freie Barmittelzufluss sei solide gewesen, schrieb Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil stehe der Autobauer in China weiterhin vor Herausforderungen./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,88 €		 Abst. Kursziel*:
37,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,57%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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