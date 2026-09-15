Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 40,66 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
AI Analyse
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger machten in der Kernmarke weiter Fortschritte, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Die Vorzüge der "local-for-local"-Strategie in China würden unterschätzt./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,56 €
|Abst. Kursziel*:
24,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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