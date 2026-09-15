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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Volkswagen (VW) vz Buy

09:21 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger machten in der Kernmarke weiter Fortschritte, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Die Vorzüge der "local-for-local"-Strategie in China würden unterschätzt./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,56 €		 Abst. Kursziel*:
24,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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