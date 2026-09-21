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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Volkswagen (VW) vz Buy

14:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
75,90 EUR 0,78 EUR 1,04%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Präsentation des Finanzchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Arno Antlitz habe vor dem Hintergrund der jüngsten Gewinnwarnung einen besonnenen Vortrag gehalten, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Gewinnwarnung sei für das zugrundeliegende Geschäft weniger schwerwiegend, als es die erste Schlagzeile vermuten lasse. Die Situation bei VW beschreibe aber die umfassenderen Probleme der europäischen Automobilbranche./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,02 €		 Abst. Kursziel*:
33,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,75%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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