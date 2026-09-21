Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 37,75 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
AI Analyse
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Präsentation des Finanzchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Arno Antlitz habe vor dem Hintergrund der jüngsten Gewinnwarnung einen besonnenen Vortrag gehalten, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Gewinnwarnung sei für das zugrundeliegende Geschäft weniger schwerwiegend, als es die erste Schlagzeile vermuten lasse. Die Situation bei VW beschreibe aber die umfassenderen Probleme der europäischen Automobilbranche./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,02 €
|Abst. Kursziel*:
33,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,75%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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