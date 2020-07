HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Wenig überraschend seien nun auch die Wolfsburger infolge der Corona-Pandemie in die roten Zahlen gerutscht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach sollte der Konzern im Gesamtjahr allerdings noch deutlich schwarze Zahlen schreiben./tih/ajx