HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Oktober-Auslieferungszahlen von 130 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Frank Schwope passte das Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie marktbedingt nach oben an. Im Oktober seien etwas weniger Autos ausgeliefert worden als im Rekordquartal des Vorjahres./tih/mis