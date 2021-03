HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen mit Blick auf die "Accelerate"-Strategie von 170 auf 185 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Volkswagen setzt seine Produktpalette deutlich stärker unter Strom, was angesichts der Branchenmeldungen der letzten Wochen und Monate nicht wirklich überraschen kann", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für batterie-elektrische Fahrzeuge in diesem Jahr mit Auslieferungen in einer Spanne von rund 500 000 bis 700 000 Einheiten. Im Jahr 2022 könnte der Volkswagen-Konzern bei den Auslieferungszahlen dann auf Augenhöhe mit Tesla liegen, wenngleich beide mit dem Verkauf von Elektroautos noch nicht unbedingt Gewinne erzielen dürften, so der Experte./ag/ajx