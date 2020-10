NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge (VW) nach Auslieferungszahlen für Juni und Eckdaten des Wettbewerbers Daimler von 135 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Wolfsburger Autobauer angehoben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die bessere Entwicklung der Netto-Barmittelbestände erhöhe die Chance auf eine schuldenfinanzierte Übernahme des Lkw- sowie Busherstellers Navistar und könnte sogar die vollständige Auszahlung der angekündigten Dividende ermöglichen./la/ajx