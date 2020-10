NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Philippe Houchois in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Autobranche. Die Gewinnerwartungen erschienen recht niedrig und die Wahrscheinlichkeit für Vorabveröffentlichungen von Eckdaten ziemlich hoch, so der Experte. Bei den Wolfsburgern seien die Erwartungen für 2021 allerdings nicht gering./ag/mis