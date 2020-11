NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach einem Gespräch über die Budgetrunde auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das Management habe währenddessen einen leichten Wandel vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität bestätigt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn dies vernünftig und verantwortungsvoll sei, dürfte die Strategie des Autobauers der Aktienbewertung in naher Zukunft wahrscheinlich nicht helfen./ck/bek