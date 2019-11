HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge nach Senkung der Gewinnziele von 200 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auch wenn der Wolfsburger Autobauer gegenwärtig deutlich besser dastehe als viele Konkurrenten, werde das Jahr 2020 kein Selbstläufer, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Infolge zunehmender Handelskonflikte und angesichts der hohen Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und Autonomes Fahren blieben die Zeiten unruhig./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 14:26 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2019 / 14:37 / MEZ



