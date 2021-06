HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die vorzugsaktien von Volkswagen nach Absatzzahlen von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Corona ist zwar noch nicht überwunden, aber die Auslieferungszahlen sind überaus 'gesund'", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einem sehr starken April habe der Autobauer auch im Mai infolge der schwachen Vorjahreszahlen ein mehr als deutliches Auslieferungsplus erzielt. "Eine Normalisierung der Verkaufszahlen auf Vorkrisenniveau sowie Nachholkäufe dürften dem Konzern in den nächsten Monaten weiteren Auftrieb geben."/gl/bek