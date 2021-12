NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Bei dem Autobauer warte er auf den richtigen Schwung im Bereich der Elektromobilität, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser sei entscheidend dafür, dass die Aktie für Investoren wieder kaufenswert wird. Im zweiten Halbjahr sei der Schwung nicht so groß gewesen wie von vielen erhofft./tih/bek