NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Erstmals seit elf Monaten hätten sich die Lieferzeiten der europäischen Autohersteller im Juni nicht verlängert, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies könnte ein erstes Signal für eine nachlassende Verbrauchernachfrage angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit und höheren Inflationsdrucks sein. Sollten sich die Lieferzeiten in den kommenden Monaten verkürzen, dürfte dies Anlegerbefürchtungen nähren, dass die Preismacht der Autobauer nachlässt und die Ergebnisrisiken für 2023 steigen./edh/tih