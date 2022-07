NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge nach einem Kapitalmarkttag der Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Präsentationen seien umfangreich gewesen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Um die Ziele zu untermauern, habe aber es aber an manchen Stellen noch an hilfreichen Details gefehlt. Mit ihrem Börsengang strebe die Sportwagentochter eine größere Unabhängigkeit an./tih/he