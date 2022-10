NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Revolution durch elektrische Antriebe sei in der Automobilbranche voll im Gange, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wirkten die meisten Modelle gestandener Autobauer derzeit noch verwässernd auf die Marge. Autobauer könnten nicht alle Kosten weiter geben./tih/mis