NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einem Innovationstag der Nutzfahrzeugtochter Traton auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Aussichten bei Nutzfahrzeugen in Bezug auf Themen wie Autonomes Fahren oder CO2-Emissionen erschienen besser als im Pkw-Bereich, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sofern das Umfeld an den Aktienmärkten passe, glaube er auch vermehrt daran, dass VW noch mehr Traton-Aktien an die Börse bringen wird./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 17:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 00:15 / ET



