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Marktkap. 44,68 Mrd. EUR

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Barclays Capital

Volkswagen (VW) vz Overweight

11:46 Uhr
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach dem China-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Henning Cosman zeigte sich beeindruckt von Tempo, Umsetzung und Standard der dortigen Modellveröffentlichungen. Dies habe Vorbildfunktion für die Wolfsburger, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
86,44 €		 Abst. Kursziel*:
44,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
86,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,21%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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