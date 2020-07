NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien (VW) vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach einem geschätzten operativen Verlust (Ebit) im zweiten Quartal von 3,5 Milliarden Euro dürften sich die Ergebnisse des Autobauers im dritten und vierten Quartal wieder erholen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la