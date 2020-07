NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen angesichts möglicher Änderungen im Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Sollten sich entsprechende Medienberichte bewahrheiten, handele es sich um die größten personellen Änderungen in der Führung des Autobauers seit zehn Jahren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie passten zu den Zielen und Standards im Konzern unter dem Chef Herbert Diess, der dafür die Unterstützung der Aktionäre habe./bek/he