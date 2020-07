NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Autokonzern habe ein solides Zahlenwerk in einem schwierigen Marktumfeld abgeliefert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis