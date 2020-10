NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die September-Absatzzahlen des Autobauers beinhalteten für das dritte Quartal nur einen einprozentigen Rückgang gegenüber 32 Prozent im zweiten Quartal, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb und wegen guter Ergebnisse der Konkurrenten Daimler und Volvo rechne er mit einem starken dritten Quartal./gl/mis