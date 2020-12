NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Volkswagen-Vorzugspapiere nach einem Investorentreffen mit dem Finanzvorstand der Marke VW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi wertete die Aussagen von Alexander Seitz sehr positiv für den gesamten Konzern. Die Marke VW könnte 2020 die Schadstoff-Einsparziele in Europe erreichen, dies sei ein sehr positiver Treiber für den Aktienkurs, schrieb Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek