NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Aufsichtsratsentscheidungen zum Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi lobte die Ergebnisse der jüngsten Beratungen im Aufsichtsrat in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien "sehr positiv für VW". Konzernchef Diess habe die Unterstützung des Kontrollgremiums und die Ziele für den weiteren Umbau des Unternehmens seien nun gesetzt. Zudem seien die Entscheidungen ausgewogen, ohne klaren Gewinner oder Verlierer./bek/mis