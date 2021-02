NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen vor dem Jahresausblick des Autokonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses dürfte das Profitabilitätsziel (Ebit-Marge) der Wolfsburger stehen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/la