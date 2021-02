NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach weiteren Details zum Jahr 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Die Dividende sei unverändert zum Vorjahr, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seiner Erwartung an die operative Gewinnmarge liege er inmitten der nun vom Autobauer genannten Zielspanne von 5,0 bis 6,5 Prozent./tih/he