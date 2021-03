NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Eckdaten für das vergangene Jahr von 183 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Ziel trage dem höheren Barmittelbestand und den Bewertungskennziffern Rechnung, welche das sich verbessernde Margenprofil widerspiegelten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ck