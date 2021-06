NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Volkswagen-Vorzugsaktie nach einer Investorenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. In seiner Fokussierung auf Software erschließe der Autobauer neue Geschäftszweige unter dem Marken-Schirm Volkswagen We, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er etwa auf WeShare für das Vermietgeschäft von elektrischen Autos oder WeCharge für das einfache Laden und Bezahlen an mehr als 200 000 Ladestationen in Europa./ck/he