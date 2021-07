NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Alles in allem sei es ein gutes Quartal gewesen trotz der Halbleiterknappheit, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Ein Haar in der Suppe bleibe der geringere Ergebnisbeitrag der Joint Ventures in China./bek/ajx