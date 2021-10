NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Vorfeld der Zahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen. Dabei berücksichtigte er vor allem einen Barmittelabfluss im Zuge der Übernahme des US-Nutzfahrzeugherstellers Navistar./tih/edh