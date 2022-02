NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien angesichts neuer Details zu einem möglichen Porsche-Börsengang auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Er finde Gefallen an der Überlegung, den Sportwagenbauer auf eigene Beine zu stellen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Porsche gewinne damit Flexibilität und mehr strategischen Freiraum als aktuell unter dem Dach des VW-Konzerns./tih/he